E’ partita ufficialmente la campagna di prevendita ticket relativamente all’uscita al cinema di Thor: Love and Thunder.

Il via alle prevendite è stato promosso dai Marvel Studios attraverso un simpatico spot in cui Chris Hemsworth, il regista Taika Waititi ed altri membri del cast promuovono l’evento, accompagnati da alcune sequenze inedite. Nel mostrarvi lo spot in questione, vogliamo ricordarvi che The Space Cinema sta preparando un evento esclusivo collegato all’uscita di Thor: Love and Thunder al cinema, trovate qui tutti i dettagli.

Giovani, fuori i popcorn 🍿 I biglietti per Thor: Love and Thunder sono disponibili ORA! ❤️ + ⚡️ Il nuovo film dei Marvel Studios vi aspetta al cinema dal 6 Luglio! Prenota ora il tuo biglietto 🎟: https://t.co/eJZdVcdbF3 pic.twitter.com/jwjFJbyoe1 — Marvel IT (@MarvelNewsIT) June 15, 2022

THOR: LOVE AND THUNDER

PRODUZIONE: Il film è stato scritto e diretto da Taika Waititi. Le riprese hanno giovato della avveneristica tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. CAST: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jeff Goldblum, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Matt Damon, Sam Neill, Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan, e Pom Klementieff. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 8 luglio 2022. In Italia dal 6 luglio.

TRAMA: Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.