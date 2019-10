A poche ore dalla diffusione del trailer finale - anche in italiano - di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, arrivano i primi dati dalle prevendite.

Attraverso un comunicato proveniente da Atom Tickets - società di prevendita biglietti negli Usa - è noto che Star Wars: L'ascesa di Skywalker sta già facendo segnare numeri da record. Secondo i primi dati, infatti, il numero di prevendite assegnate dalla società è di circa il 45% in più rispetto a quelle fatte registrare dal film dei record Avengers: Endgame.

Se il buongiorno si vede dal mattino. Ovviamente attendiamo anche i dati provenienti da Fandango, la società leader nel settore prevendite.

In fondo al nostro aggiornamento anche il nuovo poster ufficiale destinato al mercato italiano.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams. La sceneggiatura è firmata da J.J. Abrams e Chris Terrio.

Il cast è formato da Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Anthony Daniels, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, Matt Smith e Richard E. Grant.

Sinossi. Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il film arriverà nelle sale il 20 dicembre 2019. In Italia il 18 dicembre.