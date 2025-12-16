Nexo Studios rilancia Back to Cult, la rassegna dedicata ai classici: si parte con il grande ritorno di Pretty Woman, la commedia romantica di Garry Marshall.

Sulla scia del successo natalizio di Mamma, ho perso l’aereo (oltre 180 mila spettatori), Nexo Studios ha annunciato la nuova stagione di Back to Cult, la rassegna che riporta sul grande schermo i film iconici che hanno definito generazioni, linguaggi e tendenze culturali.

Il ciclo 2026 si aprirà il 9, 10, 11 e 14 febbraio, proprio in occasione di San Valentino, con Pretty Woman (1990). La commedia romantica diretta da Garry Marshall e interpretata da Julia Roberts e Richard Gere rimane uno dei maggiori successi del genere, con oltre 463 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. La storia d’amore tra Vivian e Edward è diventata nel tempo un classico intramontabile, capace di influenzare mode e immaginario collettivo, al punto da ispirare persino il musical di Broadway del 2018 con musiche di Bryan Adams, Jim Vallance e regia di Jerry Mitchell.

Le prevendite apriranno il 14 gennaio (esattamente un mese prima di San Valentino) e l’elenco delle sale partecipanti sarà presto disponibile su nexostudios.it.

La rassegna proseguirà in primavera con un altro titolo celebrato: le celebrazioni per i 25 anni di Moulin Rouge! di Baz Luhrmann. Un ulteriore classico chiuderà questa prima parte della stagione e sarà annunciato a breve.

Back to Cult è distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in partnership con MYmovies, con media partner Radio Deejay e ArteSettima.