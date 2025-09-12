Presunto Innocente | Matthew Rhys nel cast della stagione 2

Il vincitore di un Emmy “Matthew Rhys” farà parte del cast della seconda stagione di Presunto Innocente, la serie Apple TV+.

Dopo “Widow’s Bay“, il carismatico attore Matthew Rhys torna a collaborare con il colosso Apple Studios per un nuovo show. L’attore, infatti, è entrato a far parte del cast in costruzione della nuova stagione di Presunto Innocente, l’ottimo legal thriller andato in onda lo scorso anno su Apple TV+. La conferma è arrivata questa mattina attraverso un articolo del the Hollywood Reporter.

Chi sarà nel cast di Presunto Innocente Stagione 2?

Nel cast della seconda stagione di Presunto Innocente, oltre al già citato Matthew Rhys, sono attualmente confermati Rachel Brosnahan (Superman) e Jack Reynor (Transformers: L’era dell’estinzione). Bad Robot Productions di Abrams e David E. Kelley Productions producono in collaborazione con Warner Bros. Television. Kelley ed Erica Lipez sono co-showrunner della seconda stagione e produttori esecutivi con Abrams e Rachel Rusch Rich per Bad Robot, Matthew Tinker per David E. Kelley Productions, Dustin Thomason, Brosnahan e Gyllenhaal. Turow e Murray sono co-produttori esecutivi.

La trama di Presunto Innocente stagione 2

La trama della stagione 2 di Presunto Innocente si baserà sul libro di prossima uscita dell’autrice Jo Murray, ” Dissection of a Murder“. La prima stagione, invece, era basata sull’omonimo romanzo di Scott Turow e vedeva protagonisti Jake Gyllenhaal, Ruth Negga e Peter Sarsgaard.