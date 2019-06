Walt Disney Studios han svelato oggi il logo ufficiale di Soul, il nuovo film d’animazione targato Pixar Animation Studios.

Il film sarà diretto da Pete Docter, regista del capolavoro assoluto Inside Out. La trama porterà il pubblico in un viaggio dalle strade di New York City ai regni cosmici per scoprire le risposte alle domande più importanti della vita.

Soul approderà nelle sale americane a partire dal 19 giugno 2020, solo qualche mese dopo l’altro film Pixar dal titolo Onward, il quale vedrà le voci di Chris Pratt e Tom Holland.