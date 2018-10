Nella giornata di ieri, lunedì 22 ottobre, è stata presentata a Roma l'edizione 2018 di Roma Web Fest, la kermesse cinematografica creata da Janet De Nardis.

Alla conferenza stampa, tenutasi Spazio Roma Lazio Film Commission, sono intervenuti la fondatrice e direttrice Janet De Nardis, Marcello Foti (Direttore del Centro Sperimentale), Roberto Venturini (scrittore “Tutte le ragazze con una certa cultura”) Vincenzo Alfieri (regista e sceneggiatore), Alessandro Grespan (Gli Zero), Alessandro D’Ambrosi (Romolo + Giuly), Selvaggia Roma (influencer), Giovanni Prattichizzo (Istat) e Nando Mormone (Made in Sud, Tunnel Produzioni). Ovviamente il centro del dibattito con la stampa, il programma dell'edizione 2018 di Roma Web Fest.

Vi ricordiamo che Roma Web Fest andrà in scena dal 28 al 30 Novembre presso La Casa del Cinema di Roma.

Il Comunicato Stampa di Presentazione

ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA PRESENTAZIONE DEL ROMA WEB FEST: IL FUTURO DI OGGI È LA REALTÀ DI DOMANI

Lanciato il programma della sesta edizione, il 22 Ottobre nello spazio Roma Lazio Film Commission

Lunedì 22 Ottobre nello Spazio Roma Lazio Film Commission, è stata presentata la sesta edizione del Roma Web Fest. Sono intervenuti, presentati dalla fondatrice e direttrice Janet De Nardis: Marcello Foti (Direttore del Centro Sperimentale), Roberto Venturini (scrittore “Tutte le ragazze con una certa cultura”) Vincenzo Alfieri (regista e sceneggiatore), Alessandro Grespan (Gli Zero), Alessandro D’Ambrosi (Romolo + Giuly), Selvaggia Roma (influencer), Giovanni Prattichizzo (Istat), Nando Mormone (Made in Sud, Tunnel Produzioni).

Alfieri, Grespan, D’Ambrosi e Venturini, talenti cinematografici e televisivi emersi dal web che hanno ringraziato l'opportunità che il festival ha dato loro negli anni, mettendoli in contatto con grandi produzioni e realtà dell'industria audiovisiva. Opportunità che sono state fondamentali per il loro successo e che sperano lo siano altrettanto per i filmmakers e autori in concorso alla sesta edizione.

Il Roma Web Fest, si svolgerà dal 28 al 30 Novembre presso La Casa del Cinema di Roma. Il programma presentato è ricco di novitá: attraverso la partnership con Impersive verranno presentati prodotti innovativi di realtà virtuale e aumentata; si parlerà di Branded Content in un panel che vedrà protagonisti grandi brand; non mancheranno i momenti istituzionali nei quali si spiegheranno i modi più efficaci per accedere ai fondi pubblici e rendere realtà le proprie idee; Istat porterà i numeri al centro dell’attenzione del grande pubblico dei creativi; con Doc Servizi si analizzerà la situazione delle figure professionali che operano nel mondo di arte, cultura e creatività; Minerva effettuerà il lancio di Movi(e)Italy, il primo canale di cinema non di lingua inglese negli Usa e in Canada in collaborazione con Amazon; direttamente dal Festival Molise Cinema verranno proiettati i loro miglior prodotti; in collaborazione con Tik Tok Italia e Greater Fool Media una challange porterà i tiktokers d’Italia a sfidarsi direttamente al Festival; non mancheranno gli incontri con i talenti della rete, approdati al cinema e in tv; si parlerà di colonne sonore in un workshop in collaborazione con Saint Louis College of Music e si incontreranno Maestri come Stefano Mainetti e Francesco Taskayali; ovviamente sono previste proiezioni in anteprima nelle quali si potrà godere di una divertentissima presentazione con Diana Del Bufalo e Francesca Chillemi della webserie scritta e diretta da Chiara Milani. Ci saranno anche momenti dedicati al mercato dove produzioni e broadcaster incontreranno i creativi con interessanti idee da presentare e immancabile saranno le opere protagoniste del premio Movieland dedicato alla promozione del territorio della Regione Lazio vinto in passato da Romolo + Giuly. A rendere ancora più glamour la kermesse la sezione dedicata ai fashion film nella cui giuria avremo Anna Fendi, Lucia Silvestri e sono tutti in attesa di incontrare Marina di Guardo, mamma della sposa più cliccata d'Italia: Chiara Ferragni. Nelle giurie dedicate alle web serie e ai cortometraggi spiccano nomi come Elena Sofia Ricci, Marco Bonini, Michela Andreozzi, Andrea Roncato, Vincenzo Alfieri e molti altri.

Le Foto della Presentazione