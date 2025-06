Lucky Red ha svelato il trailer italiano di Presence, ghost movie diretto dal pluripremiato regista Steven Soderbergh.

Dopo la presentazione al Sundance Film Festival e l’anteprima italiana ottenuta al COMICON Napoli 2025, il tutto accompagnato da uno straordinario punteggio 87% su Rotten Tomatoes, il nuovo film diretto da Steven Soderbergh si prepara a fare il suo esordio in sala (24 luglio 2025), e lo fa promettendo un’esperienza da brividi agli appassionati.

Presence è uno dei film horror più attesi del 2025, proprio come descritto in questo nostro articolo speciale di fine anno.

In Presence, “Rebecca (Lucy Liu), assieme al marito Chris (Chris Sullivan) e ai figli adolescenti Tyler (Eddy Maday) e Chloe (Callina Liang), si trasferisce in una bella villetta in periferia. Chloe è ancora sconvolta dalla perdita della sua migliore amica, morta per overdose poco tempo prima. Tyler invece è all’apice del successo: campione di nuoto, sta diventando molto popolare all’interno della nuova scuola. Rebecca spera che il trasferimento aiuti Tyler ad ottenere risultati sempre migliori e Chloe a superare il lutto. Un giorno però Chloe si accorge che nella sua camera sono stati spostati dei quaderni su cui stava studiando, anche se nessuno è entrato a riordinare. Percepisce anche una presenza, un’entità che la sorveglia e di cui in qualche modo sente le emozioni. La madre e il fratello non sono disposti a crederle, mentre suo padre sembra darle più credito. Ben presto le manifestazioni aumentano e per tutta la famiglia diventa impossibile ignorarle…”

Presence | Altre Note sul Film

Scritto da David Koepp, e diretto da Steven Soderbergh, Presence è interpretato da un cast che mescola volti affermati con attori emergenti: sul grande schermo vedremo Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang, Eddy Maday, West Mulholland e Julia Fox.

La Sinossi di Presence: La famiglia Payne sembra una famiglia perfetta. Quando la vita della figlia minore Chloe viene sconvolta da un tragico evento scelgono di trasferirsi in una nuova casa, fuori città, per ripartire da zero. Presto però la ragazza si accorge di qualcosa che non va nella sua camera; inizialmente la famiglia non le crede, ma cambierà idea quando le manifestazioni diventeranno impossibili da ignorare. Mentre la loro realtà quotidiana inizia a sgretolarsi e le tensioni si amplificano, una presenza inquietante li osserva e li influenza, silenziosa ma sempre più vicina.

Presence di Steven Soderbergh sarà al cinema dal 24 luglio con Lucky Red.