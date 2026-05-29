Sono 11 i finalisti del Premio Solinas Experimenta Serie, giunto alla sua nona edizione e realizzato con la main sponsorship di RAI Fiction.

Il concorso, con percorso di Alta Formazione, seleziona e sviluppa progetti innovativi di racconto seriale della durata minima di 20’ e massima di 25’ – destinati a un prioritario sfruttamento su RaiPlay – per realizzarne il pilota di serie con un budget massimo di euro 120.000.

La GIURIA – composta da ISABELLA AGUILAR, SOFIA ASSIRELLI, FEDERICO BACCOMO, ALESSANDRO CORSETTI, EMANUELE COTUMACCIO, LEONARDO FERRARA, GUIDO IUCULANO, DAVIDE ORSINI, GABRIELLA RICCIARDI, VIOLA RISPOLI, GIANNI TETTI, ALICE URCIUOLO – dopo aver esaminato i 104 progetti, presentati in forma anonima, ha selezionato una rosa di 11 PROGETTI FINALISTI che accedono alla seconda fase del concorso e concorrono all’assegnazione dei seguenti Premi:

3 borse di sviluppo di 2.000 euro ciascuna finanziate da Rai Fiction con un percorso di Alta Formazione e Sviluppo a cura del Premio Solinas

Premio Solinas Experimenta Serie: i finalisti della prima fase

Gli 11 PROGETTI FINALISTI che accedono alla Seconda Fase sono:

AU PAIR (tit. orig. Pari e dispari) di Margherita ARIOLI , Anita DELLA CIOPPA e Valentina MORRICONE

(tit. orig. Pari e dispari) di Margherita , Anita e Valentina FUORI ROTTA (tit. orig. Ali di carta) di Alessandro MONTALI e Sofia SPOTTI

(tit. orig. Ali di carta) di Alessandro e Sofia LA TERZA (tit. orig. Non c’è due senza tre) di Thomas HUNT e Petra Liberty HUNT

(tit. orig. Non c’è due senza tre) di Thomas Petra Liberty LUNATICA (tit. orig. Luna rossa) di Chiara AVERSA , Dorotea CIANI e Vera MINIERO

(tit. orig. Luna rossa) di Chiara , Dorotea e Vera MÈSA (tit. orig. Fuori dalla mia testa) di Federica CORTI e Michela NUTI

(tit. orig. Fuori dalla mia testa) di Federica e Michela PIOVONO! (tit. orig. Piovono uomini) di Alberto VANNACCI

(tit. orig. Piovono uomini) di Alberto QUI È ORA (tit. orig. Respiro corto) di Gianluca TRIA

(tit. orig. Respiro corto) di Gianluca RAGAZZINE (tit. orig. Brenda) di Andrea AGLIERI e Claudia VILLANI

(tit. orig. Brenda) di Andrea e Claudia SIGNORÌ (tit. orig. Effetti collaterali) di Cristina CECCARELLI

(tit. orig. Effetti collaterali) di Cristina SOCIAL MAFIA MANAGER (tit. orig. Professione SMM) di Lorenzo FONTANA e Tommaso FOSSELLA

(tit. orig. Professione SMM) di Lorenzo e Tommaso Z&M (tit. orig. Zoe & Morte) di Matteo CARTA e Roberto DAMIANO



Durante la Seconda Fase del concorso gli Autori finalisti presenteranno alla Giuria il progetto tramite Pitching.

La Giuria selezionerà quindi i tre Vincitori delle Borse di Sviluppo e del Laboratorio di Alta Formazione e il Progetto di Riserva (con esclusione del contributo in denaro e della partecipazione al laboratorio di sviluppo del Premio Solinas). Il Progetto di Riserva potrebbe rientrare in gara nel momento in cui l’Autore/i di uno dei tre progetti vincitori della Borsa di sviluppo dovesse rinunciare.

Al termine del Percorso di Sviluppo (obbligatorio), uno dei tre progetti vincitori delle Borse di Sviluppo sarà dichiarato vincitore del PREMIO SOLINAS EXPERIMENTA SERIE. A RAI FICTION, main sponsor del Premio, sarà riservato un diritto di prima negoziazione e ultimo rifiuto sul progetto vincitore per l’acquisizione dei diritti del pilota e/o della serie, ai fini dell’eventuale realizzazione degli stessi.