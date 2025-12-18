Il Premio Solinas, il più importante riconoscimento italiano per la scrittura cinematografica, ha celebrato il suo 40° anniversario a Roma con il convegno “Colpire al cuore. La forza delle storie e degli esordi” e la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale Franco Solinas 2025.

“Furore” di Federico Amenta e Paolo De Luca e “Il vulcano non erutta mai davvero” di Raffaele Iaccarino e Vittorio Perrucci sono i vincitori ex-aequo del Premio alla Migliore Sceneggiatura (9.000 euro ciascuno).

A Paolo Sorrentino, vincitore nel 1999 con “L’uomo in più” (suo film d’esordio), è stato assegnato il Premio Speciale Franco Solinas Quarantennale, accompagnato da un’opera realizzata dall’artigiano Dante Mortet. “Ho grandi ricordi della mia esperienza con il Premio Solinas – ha dichiarato Sorrentino – momenti meravigliosi di divertimento e anche di apprendimento”.

La Giuria (Giulia Calenda, Edoardo De Angelis, Nicola Giuliano, Susanna Nicchiarelli, Laura Paolucci, Federico Pedroni, Federico Pontiggia) ha sottolineato l’altissima qualità degli 8 progetti finalisti. Inoltre, a “Furore” è andata la Borsa di Studio Claudia Sbarigia di 1.000 euro per il talento nel raccontare l’universo femminile.

Annamaria Granatello, Presidente e Direttrice del Premio, ha definito il quarantennale “straordinario”, sottolineando come il Solinas scopra talenti agli esordi e accompagni la realizzazione delle opere.

Presenti oltre 200 protagonisti della filiera cinematografica. L’evento è stato sostenuto da MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio, Lazio Terra di Cinema, Regione Sardegna, Rai Cinema, Allianz e Howden.