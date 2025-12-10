Premio Mattador 2025 bando concorso
Premio Mattador 2025/2026 | Aperto il bando per sceneggiatori under 30

È aperto il 17° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR, dedicato a Matteo Caenazzo e rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni. Ideato dall’Associazione Culturale MATTADOR, il concorso è ormai uno dei principali trampolini di lancio per chi vuole fare della scrittura cinematografica il proprio mestiere.

Premio MATTADOR | Le sezioni e i premi in palio

  • Migliore sceneggiatura lungometraggio: 5.000 euro
  • Miglior soggetto: 1.500 euro + borsa di formazione con tutor professionista (premio finale 1.500 euro al migliore sviluppo)
  • MATTADOR Series – miglior progetto serie TV: 1.000 euro + borsa di formazione (premio finale 1.000 euro al migliore sviluppo)
  • DOLLY “Illustrare il cinema” – migliore storia per immagini: borsa di formazione + eventuale premio finale 1.000 euro
  • CORTO86 – migliore sceneggiatura cortometraggio: borsa di formazione + realizzazione del corto (il vincitore può anche firmare la regia)

Premio MATTADOR | Come partecipare

  • Bando e regolamenti: www.premiomattador.it
  • Iscrizioni: dal 15 febbraio al 15 aprile 2026 su iscrizioni.premiomattador.it

Un’opportunità concreta: negli anni molti vincitori Mattador sono diventati sceneggiatori professionisti e hanno visto i loro lavori prodotti.

