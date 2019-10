Paramount Pictures ha deciso di annullare la world premiére di Terminator - Destino Oscuro dopo la tremenda ondata di incendi che in questi giorni sta piegando la California.

Da giorni la California brucia sotto i colpi inferti dalla tremenda serie di incendi nota come The Getty Fire. Al momento sono 200 mila gli sfollati a causa dei forti venti che stanno facendo espandere l'area d'azione delle fiamme. Tra gli sfollati illustri anche Arnold Schwarzenegger - e la sua famiglia - prossimo protagonista di Terminator - Destino Oscuro.

A tal proposito, questa sera segnaliamo che Paramount Pictures e Skydance hanno deciso di annullare la world premiére del film organizzata da tempo a Los Angeles, e destinare alla Croce Rossa il cibo che sarebbe servito per l'after party, più una donazione in soldi.

Non è dato sapere se, quando e dove sarà realizzato l'evento legato alla promozione del film, ma secondo il regista Tim Miller al momento si discute su come comportarsi in merito. L'obiettivo pare sia quello di organizzare in breve tempo una première in un'altra location, se non altro per l'enorme numero di familiari della crew in viaggio da giorni, e da ogni parte del mondo, per partecipare all'evento oramai annullato.

Terminator: Destino Oscuro

Terminator: Destino Oscuro sarà diretto da Tim Miller. La sceneggiatura è stata affidata a David S. Goyer, Charles Eglee e Josh Friedman. La produzione sarà a cura di James Cameron. Le musiche saranno composte da Junkie XL.

Nel cast Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Diego Boneta, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes, Edward Furlong.

Terminator: Destino Oscuro sarà, come oramai noto da tempo, il diretto seguito di Terminator 2 – il Giorno del Giudizio, film del 1991 diretto da James Cameron. Dagli ultimi aggiornamenti il film aprirà una nuova trilogia.

Il film arriverà nelle sale il 22 novembre 2019.