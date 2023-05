Premi David di Donatello 2023: LE OTTO MONTAGNE miglior film, tutti i vincitori

Questa sera sono stati assegnati i Premi David di Donatello 2023, giunti alla loro 68 ma edizione, con il meglio del cinema italiano della scorsa stagione cinematografica.

La cerimonia di premiazione è stata trasmessa su Rai Uno, condotta dal veterano Carlo Conti e Matilde Gioli, al suo debutto alla conduzione della cerimonia. Per la prima volta la cerimonia è in diretta dal Cinecittà@Lumina, complesso di studi situati a Roma nord gestiti da Cinecittà.

Al contrario delle altre edizioni, la serata non inizia con le scene dei film candidati bensì vengono mostrati alcuni backstage, per mostrare e sottolineare quante persone operano nel settore.

Questa mattina al Quirinale, nel corso della cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l’importanza del cinema quanto esso sia immaginazione e storia, emozione e cultura. È anche svago, sogno, libertà.

Ha impresso segni indelebili nella memoria di ciascuno di noi e appartiene alla nostra civiltà come uno dei suoi tratti identitari.

Il cinema è parte di noi.

Lo è anche mentre progetta il suo futuro.

Il Presidente ha, inoltre, ricordato come la cerimonia del David di Donatello valorizzi i talenti del presente e guarda a quelli di domani. È un incoraggiamento al cinema e all’Italia.

Nel corso della serata sono stati consegnati i I David Speciali e il Premio alla Carriera, designati da Presidenza e Consiglio Direttivo, che vengono assegnati a personalità del mondo del cinema: i David Speciali 2023 sono stati assegnati a Isabella Rossellini e a Enrico Vanzina, il Premio alla Carriera a Marina Cicogna.

A Il Grande Giorno, film diretto da Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo è il film vincitore del David dello Spettatore. Il David dello Spettatore è il riconoscimento conferito dall’Accademia ai film e agli autori che hanno fortemente contribuito al successo industriale dell’intera filiera cinematografica totalizzando il maggior numero di spettatori nelle sale (calcolo effettuato entro la fine di febbraio 2023).

Complessivamente questa prima serata per il cinema italiano non ne esce benissimo, i tempi televisivi non aiutano sopratutto in alcuni momenti in cui dopo aver annunciato le candidature si è costretti a dare la pubblicità. L’accoppiata Conti-Gioli non è ben rodata, vanno a velocità differenti, se da un lato abbiamo un presentatore abituato alle prime serate dall’altra abbiamo un’attrice alla sua prima volta a tratti imbarazzata nel premiare suoi colleghi tant’è che prova a smorzare l’emozione con Isabella Rossellini parlando delle sue galline.

Probabilmente per rendere più appetibile questa particolare serata bisognerebbe non rilegarla in tempi così stretti magari facendo partire la prima serata un pochino prima e, affidando la presentazione a qualcuno che abbia il piglio di Geppi Cucciari o Alessandro Cattellan che conoscono il mondo del cinema italiano e sanno prenderlo anche in giro con intelligenza.

Ma concentriamoci sulla serata e sui suoi premiati, se al momento delle candidature tra i favoriti c’erano sicuramente Marco Bellocchio con il suo Effetto Notte con le sue 18 candidature e Nostalgia di Mario Martone con 9 candidature. Nel corso della serata é stata una ricorsa di premi per La Stranezza di Roberto Andò che ha conquistato 4 statuette (su 14 candidature) e Le otto montagne con il riconoscimento per il miglior suono, fotografia e sceneggiatura non originale e, sorprendendo molti MIGLIOR FILM.

Tra i momenti toccanti della serata sicuramente da menzionare sono gli omaggi musicali dedicati agli artisti che anno fatto grande il nostro cinema: un po’ troppo condensata l’esibizione di Noemi per omaggiare l’attrice Anna Magnani, mentre Love of my life suonata e cantata da Matteo Bocelli per l’in Memoriam ha ben emozionato nel corso della serata.

Di seguito l’elenco di tutti i vincitori dei Premi Davidi di Donatello 2023

Premi David di Donatello 2023: i vincitori

MIGLIOR FILM

ESTERNO NOTTE

IL SIGNORE DELLE FORMICHE

LA STRANEZZA

LE OTTO MONTAGNE

NOSTALGIA

MIGLIOR REGIA

Marco Bellocchio (Esterno Notte)

Gianni Amelio (Il Signore delle Formiche)

Roberto Andò (La Stranezza)

Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersh (Le Otto Montagne)

Mario Martone (Nostalgia)

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Carolina Cavalli (Amanda)

Jasmine Trinca (Marcel!)

Niccolò Falsetti (Margini)

Giulia Louise Steigerwalt (Settembre)

Vincenzo Pirrotta (Spaccaossa)

MIGLIOR PRODUTTORE

Esterno Notte (Lorenzo Mieli, Simone Gattoni)

La Stranezza (Medusa Film, Rai Cinema, Angelo Barbagallo, Attilio De Razza)

Le Otto Montagne (Wildside, Rufus, Menuetto, Pyramide Productions, Vision Distribution, Elastic, Canal+, Ciné+, Sky)

Nostalgia (Medusa Film, Maria Carolina Terzi, Luciano e Carlo Stella, Roberto Sessa, Angelo Laudisa)

Princess (Carla Altieri, Roberto De Paolis, Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri, Rai Cinema).

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio Gifuni – Esterno notte

Luigi Lo Cascio – Il signore delle formiche

Ficarra e Picone – La stranezza

Alessandro Borghi – Le otto montagne

Luca Marinelli – Le otto montagne

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Fausto Russo Alesi – Esterno notte

Toni Servillo – Esterno notte

Elio Germano – Il signore delle Formiche

Filippo Timi – Le otto montagne

Francesco Di Leva – Nostalgia

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Benedetta Porcaroli – Amanda

Margherita Buy – Esterno notte

Penelope Cruz – L’immensità

Barbara Ronchi – Settembre

Claudia Pandolfi – Siccità

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Giovanna Mezzogiorno – Amanda

Daniela Marra – Esterno notte

Giulia Andò – La stranezza

Aurora Quattrocchi – Nostalgia

Emanuela Fanelli – Siccità

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Astolfo (Gianni Di Gregorio, Marco Pettenello)

Chiara (Susanna Nicchiarelli)

Esterno Notte (Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino)

Il Signore delle Formiche (Gianni Amelio, Edoardo Petti, Federico Fava)

L’Immensità (Emanuele Crialese, Francesca Manieri, Vittorio Moroni)

La Stranezza (Roberto Andò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso)

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Bentu (Salvatore Mereu)

Brado (Massimo Gaudioso, Kim Rossi Stuart)

Il Colibrì (Francesca Archibugi, Laura Paolucci, Francesco Piccolo)

Le Otto Montagne (Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersh)

Nostalgia (Mario Martone, Ippolita Di Majo)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Esterno notte: Andrea CASTORINA, Marco MARTUCCI, Laura CASALINI

Il signore delle formiche: Marta MAFFUCCI, Carolina FERRARA

L’ombra di Caravaggio: Tonino ZERA, Maria Grazia SCHIRIPPA, Marco BAGNOLI

La stranezza: Giada CALABRIA, Loredana RAFFI

Le otto montagne: Massimiliano NOCENTE, Marcella GALEONE

MIGLIOR COMPOSITORE

Esterno notte: Fabio Massimo CAPOGROSSO

Il pataffio: Stefano BOLLANI

La stranezza: Michele BRAGA, Emanuele BOSSI

Le otto montagne: Daniel NORGREN

Siccità: Franco PIERSANTI

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Diabolik – Ginko all’attacco! SE MI VUOI: DIODATO

Il colibrì CARO AMORE LONTANISSIMO: Sergio ENDRIGO, Riccardo SENIGALLIA, Marco MENGONI

Il pataffio CULI CULAGNI: Stefano BOLLANI, Luigi MALERBA, Stefano BOLLANI

Margini LA PALUDE: Niccolò FALSETTI, Giacomo PIERI, Alessio RICCIOTTI, Francesco TURBANTI, Francesco TURBANTI, Emanuele LINFATTI, Matteo CREATINI

Ti mangio il cuore PROIETTILI (TI MANGIO IL CUORE): Joan THIELE, Elisa TOFFOLI, Emanuele TRIGLIA, ELODIE, Joan THIEL

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Esterno notte: Francesco DI GIACOMO

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene: Giovanni MAMMOLOTTI

La stranezza: Maurizio CALVESI

Le otto montagne: Ruben IMPENS

Nostalgia: Paolo CARNERA

MIGLIOR TRUCCO

Dante: Federico LAURENTI , truccatore prostetico o special make-up LORENZO TAMBURINI

Esterno notte: Enrico IACOPONI

Il colibrì: Paola GATTABRUSI, truccatore prostetico o special make-up LORENZO TAMBURINI

Il signore delle formiche: Esmé SCIARONI

L’ombra di Caravaggio: Luigi ROCCHETTI

MIGLIORI COSTUMI

Chiara: Massimo CANTINI PARRINI

Esterno notte: Daria CALVELLI

Il signore delle formiche: Valentina MONTICELLI

L’ombra di Caravaggio: Carlo POGGIOLI

La stranezza: Maria Rita BARBERA

MIGLIORI ACCONCIATURE

Esterno notte: Alberta Giuliani

Il signore delle formiche: Samantha Mura

L’immensità: Daniela Tartari

L’ombra di Caravaggio: Desiree Corridoni

La stranezza: Rudy Sifari

MIGLIOR MONTAGGIO

Esterno notte: Francesca Calvelli (con la collaborazione di Claudio Misantoni)

Il signore delle formiche: Simona Paggi

La stranezza: Esmeralda Calabria

Le otto montagne: Nico Leunen

Nostalgia: Jacopo Quadri

MIGLIOR SUONO

Esterno notte: Presa diretta Gaetano Carito, Post-Produzione Lilio Rosato, Mix Nadia Paone

Il signore delle formiche: Presa diretta Emanuele Cicconi, Post-Produzione Mimmo Granata, Mix Alberto Bernardi

La stranezza: Presa diretta Carlo Missidenti, Post-Produzione Marta Billingsley, Mix Gianni Pallotto

Le otto montagne: Presa diretta Alessandro Palmerini, Post-Produzione Alessandro Feletti, Mix Marco Falloni

Nostalgia: Presa diretta Emanuele Cecere, Post-Produzione Silvia Moraes, Mix Giancarlo Rutigliano



MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Dampyr: Alessio Bertotti, Filippo Robino

Diabolik – Ginko all’attacco!: Simone Silvestri, Vito Picchinenna

Esterno notte: Massimo Cipollina

Le otto montagne: Rodolfo Migliari

Siccità: Marco Geracitano

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Il cerchio: Sophie Chiarello

In viaggio: Gianfranco Rosi

Kill Me If You Can: Alex Infascelli

La timidezza delle chiome: Valentina Bertani

Svegliami a mezzanotte: Francesco Patierno

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Le variabili dipendenti, di Lorenzo Tardella

MIGLIOR FILM STRANIERO

Bones and All

Elvis

Licorice Pizza

The Fabelmans

Triangle of Sadness

DAVID GIOVANI

Corro da te – Riccardo MILANI

Il colibrì – Francesca ARCHIBUGI

L’ombra di Caravaggio – Michele PLACIDO

La stranezza – Roberto ANDÒ

Le otto montagne – Felix VAN GROENINGEN e Charlotte VANDERMEERSH

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla Rai, in collaborazione con Cinecittà S.p.A.

Piera Detassis è Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia, il Consiglio Direttivo è composto da Francesco Giambrone, Francesco Rutelli, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti.

La 68ᵃ Edizione della manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo del MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, d’intesa con AGIS e ANICA, con la partecipazione, in qualità di Soci Fondatori Sostenitori, di SIAE e Nuovo IMAIE.