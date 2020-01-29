Premi César 2020: 12 nomination per L'ufficiale e la spia di Polanski

29 Gennaio, 2020 Andrea Vantini

Dominio assoluto per L'ufficiale la spia (J'accuse) di Roman Polanski ai Premi César 2020 con ben 12 candidature tra cui quella per il miglior film.

I César, premi assegnati dall’Académie des Arts et Techniques du Cinéma giunti alla loro 45a edizione, vedono il film di Polanski - già Gran Premio della Giuria a Venezia - capeggiare senza rivali in ben 12 categorie comprese, oltre a quella sopracitata, anche quelle per il miglior regista e per il miglior attore (Jean Dujardin).

Seguono con 11 candidature Les Misérables di Ladj Ly, che a Cannes si aggiudicò il premio della giuria, e La Belle Epoque di Nicolas Bedos.

Presente anche Il Traditore di Marco Bellocchio che concorre come miglior film straniero, così come Parasite di Bong John-ho.

Di seguito l'elenco completo con le nomination ai Premi César 2020 che verranno assegnati il 28 febbraio:

BEST FILM
LA BELLE ÉPOQUE, dir: Nicolas Bedos
GRÂCE À DIEU, dir: François Ozon
HORS NORMES, dirs: Eric Toledano, Olivier Nakache
J’ACCUSE (An Officer And A Spy), dir: Roman Polanski
LES MISÉRABLES, dir: Ladj Ly
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU (Portrait Of A Lady On Fire), dir: Céline Sciamma
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE, dir: Arnaud Desplechin

BEST DIRECTOR
NICOLAS BEDOS – LA BELLE ÉPOQUE
FRANÇOIS OZON – GRÂCE À DIEU
ERIC TOLEDANO, OLIVIER NAKACHE – HORS NORMES
ROMAN POLANSKI – J’ACCUSE
LADJ LY – LES MISÉRABLES
CÉLINE SCIAMMA – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
ARNAUD DESPLECHIN – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

BEST ACTRESS
ANAÏS DEMOUSTIER – ALICE ET LE MAIRE
EVA GREEN – PROXIMA
ADÈLE HAENEL – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
CHIARA MASTROIANNI – CHAMBRE 212
NOÉMIE MERLANT – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
DORIA TILLIER – LA BELLE ÉPOQUE
KARIN VIARD – CHANSON DOUCE

BEST ACTOR
DANIEL AUTEUIL – LA BELLE ÉPOQUE
DAMIEN BONNARD – LES MISÉRABLES
VINCENT CASSEL – HORS NORMES
JEAN DUJARDIN – J’ACCUSE
REDA KATEB – HORS NORMES
MELVIL POUPAUD – GRÂCE À DIEU
ROSCHDY ZEM – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

BEST FOREIGN FILM
PAIN AND GLORY, dir: Pedro Almodovar
LE JEUNE AHMED, dirs: Jean-Pierre and Luc Dardenne
JOKER, dir: Todd Phillips
LOLA VERS LA MER, dir: Laurent Micheli
ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD, dir: Quentin Tarantino
PARASITE, dire: Bong Joon-Ho
THE TRAITOR, dir: Marco Bellocchio

BEST DOCUMENTARY
68, MON PÈRE ET LES CLOUS, dir: Samuel Bigiaoui
LA CORDILLÈRE DES SONGES, dir: Patricio Guzman
LOURDES, dirs: Thierry Demaizière, Alain Teurlai
M, dir: Yolande Zauberman
WONDER BOY OLIVIER ROUSTEING, NÉ SOUS X, dir: Anissa Bonnefont

BEST FIRST FILM
ATLANTIQUE (Atlantics), dir: Mati Diop
NOM DE LA TERRE, dir: Edouard Bergeon
LE CHANT DU LOUP, dir: Antonin Baudry
LES MISERABLES, dir: Ladj Ly
PAPICHA, dir: Mounia Meddour

BEST ORIGINAL SCREENPLAY
NICOLAS BEDOS – LA BELLE ÉPOQUE
FRANÇOIS OZON – GRÂCE À DIEU
ERIC TOLEDANO, OLIVIER NAKACHE – HORS NORMES
LADJ LY, GIORDANO GEDERLINI, ALEXIS MANENTI – LES MISÉRABLES
CÉLINE SCIAMMA – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

BEST ADAPTED SCREENPLAY
COSTA-GAVRAS – ADULTS IN THE ROOM
ROMAN POLANSKI, ROBERT HARRIS – J’ACCUSE
JÉRÉMY CLAPIN, GUILLAUME LAURANT – J’AI PERDU MON CORPS
ARNAUD DESPLECHIN, LÉA MYSIUS – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
DOMINIK MOLL, GILLES MARCHAND – SEULES LES BÊTES

BEST SUPPORTING ACTRESS
FANNY ARDANT – LA BELLE ÉPOQUE
JOSIANE BALASKO – GRÂCE À DIEU
LAURE CALAMY – SEULES LES BÊTES
SARA FORESTIER – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
HÉLÈNE VINCENT – HORS NORMES

BEST SUPPORTING ACTOR
SWANN ARLAUD – GRÂCE À DIEU
GRÉGORY GADEBOIS – J’ACCUSE
LOUIS GARREL – J’ACCUSE
BENJAMIN LAVERNHE – MON INCONNUE
DENIS MÉNOCHET – GRÂCE À DIEU

BEST FEMALE NEWCOMER
LUÀNA BAJRAMI – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
CÉLESTE BRUNNQUELL – LES ÉBLOUIS
LYNA KHOUDRI – PAPICHA
NINA MEURISSE – CAMILLE
MAMA SANÉ – ATLANTIQUE

BEST MALE NEWCOMER
ANTHONY BAJON – AU NOM DE LA TERRE
BENJAMIN LESIEUR – HORS NORMES
ALEXIS MANENTI – LES MISÉRABLES
LIAM PIERRON – LA VIE SCOLAIRE
DJEBRIL ZONGA – LES MISÉRABLES

BEST ANIMATED FEATURE
LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE, dir: Lorenzo Mattotti
LES HIRONDELLES DE KABOUL, dir: Zabou Breitman
J’AI PERDU MON CORPS (I Lost My Body), dir: Jérémy Clapin

BEST EDITING
ANNY DANCHÉ, FLORENT VASSAULT – LA BELLE ÉPOQUE
LAURE GARDETTE – GRÂCE À DIEU
DORIAN RIGAL-ANSOUS – HORS NORMES
HERVÉ DE LUZE – J’ACCUSE
FLORA VOLPELIÈRE – LES MISÉRABLES

BEST CINEMATOGRAPHY
NICOLAS BOLDUC – LA BELLE ÉPOQUE
PAWEL EDELMAN – J’ACCUSE
JULIEN POUPARD – LES MISÉRABLES
CLAIRE MATHON – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
IRINA LUBTCHANSKY – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

BEST COSTUMES
EMMANUELLE YOUCHNOVSKI – LA BELLE ÉPOQUE
THIERRY DELETTRE – EDMOND
PASCALINE CHAVANNE – J’ACCUSE
ALEXANDRA CHARLES – JEANNE
DOROTHÉE GUIRAUD – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

BEST PRODUCTION DESIGN
STÉPHANE ROZENBAUM – LA BELLE ÉPOQUE
BENOÎT BAROUH – LE CHANT DU LOUP
FRANCK SCHWARZ – EDMOND
JEAN RABASSE – J’ACCUSE
THOMAS GRÉZAUD – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

BEST ORIGINAL SCORE
FATIMA AL QADIRI – ATLANTIQUE
ALEXANDRE DESPLAT – J’ACCUSE
DAN LÉVY – J’AI PERDU MON CORPS
MARCO CASANOVA, KIM CHAPIRON – LES MISÉRABLES
GRÉGOIRE HETZEL – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

BEST SOUND
RÉMI DARU, SÉVERIN FAVRIAU, JEAN-PAUL HURIER – LA BELLE ÉPOQUE
NICOLAS CANTIN, THOMAS DESJONQUÈRES, RAPHAËL MOUTERDE, OLIVIER GOINARD, RANDY THOM – LE CHANT DU LOUP
LUCIEN BALIBAR, AYMERIC DEVOLDÈRE, CYRIL HOLTZ, NIELS BARLETTA – J’ACCUSE
ARNAUD LAVALEIX, JÉRÔME GONTHIER, MARCO CASANOVA – LES MISÉRABLES
JULIEN SICART, VALÉRIE DE LOOF, DANIEL SOBRINO – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

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