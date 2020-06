Anche i Premi BAFTA 2021 rinviati ad aprile

Così come gli Oscar 2021, anche i premi BAFTA 2021 sono stati rinviati a causa dell’emergenza Covid-19.

Non si ferma la riprogrammazione della prossima stagione dei premi cinematografici dell’era del Covid-19 e, dopo gli Oscar anche i BAFTA saranno rinviati. La decisione è stata presa dal British Academy Film Awards, e l’annuncio è stato dato attraverso un breve comunicato ufficiale in cui si spiega come la pandemia abbia influito su tale scelta.

La precedente data – il 14 febbraio 2021 – è stata quindi soppiantata con quella dell’11 aprile 2021, ossia due settimane prima della cerimonia di premiazione degli Oscar (25 aprile 2021), e quattro giorni prima della chiusura delle votazioni finali degli stessi (15 aprile 2021).

Non resta che attendere ulteriori novità a riguardo.