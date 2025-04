Predator | A sorpresa spunta il trailer di un film animato

Manca ancora molto prima dell’uscita del nuovo film della saga Predator dal titolo Badlands, tuttavia gli appassionati potranno allietare l’attesa con una piccola sorpresa animata.

Nella giornata odierna, infatti, Hulu ha rilasciato a sorpresa il trailer di Predator: Killer of Killers, un film animato realizzato dallo stesso Dan Trachtenberg quasi in contemporanea con il suddetto “Badlands“. La pellicola è stata presentata agli addetti ai lavori attraverso alcune proiezioni promozionali, esso mette al centro dell’attenzione tre storie diverse tra loro, ma ambientate nello stesso universo narrativo.

Killer of Killers vedrà il cacciatore più letale dell’universo impegnato a mietere vittime durante la Seconda Guerra Mondiale, durante il Giappone Feudale e durante l’epoca vichinga. Ad occuparsi della distribuzione nel Nord America sarà Hulu il 6 giugno, mentre sarà Disney+ a farlo a livello internazionale.

Parlando della saga Predator con SFX, il regista Dan Trachtenberg ha detto: “Per tornare un po’ indietro nel tempo, a quando mi hanno chiesto del sequel [di Prey], e cosa avrei fatto. Fortunatamente avevo, credo, tre idee molto belle. Una di queste, la prima, quella che mi entusiasmava di più all’epoca era Badlands. Ma poi c’era quest’altra cosa che era tipo, – Sì, Prey era davvero bello. Abbiamo potuto mettere il Predator in questo periodo di tempo diverso e raccontare quella storia -“.

Trachtenberg ha poi aggiunto: “Penso che la cosa che ha reso Prey speciale, però, non fosse solo Predator in un periodo di tempo diverso. È che la storia che stavamo raccontando è stata resa migliore dalla storia di Predator, e non volevo semplicemente buttarli in un periodo di tempo diverso. Volevo davvero capire, se avessimo fatto di nuovo quel genere di cose, come avrebbe potuto essere speciale e che tipo di storia avremmo potuto raccontare che potesse essere ugualmente tosta e fantastica, ma anche emozionante e tematicamente orientata ai personaggi.”

Su Killer of Killers, poi: “Quindi, pensando ai diversi periodi, mi sono concentrato sull’idea di cosa succederebbe se facessimo un film d’animazione in cui potessimo esprimerci in un modo che non vediamo. Ora abbiamo avuto tutti questi film di Predator e ne stiamo facendo uno [Predator: Badlands] che è follemente diverso. Ma nonostante tutto, l’altro lato della medaglia che adoro nei film di Predator è quella carneficina folle e vietata ai minori di 17 anni. Non sarebbe bello vederla in un mezzo diverso? Quindi abbiamo fatto questo film, Killer of Killers, esattamente nello stesso periodo, stupidamente, ma in modo fantastico, ed è un film antologico…“

Ricordiamo che Predator: Badlands sarà nelle sale a partire dal 7 novembre 2025.

Predator: Killer of Killers | Trailer