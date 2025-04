Predator | Il poster del film animato Killer of Killers

Disney+ porterà prossimamente sul proprio catalogo Predator: Killer of Killers, il primo film animato dedicato al famoso marchio cinematografico.

Con una release fissata per il 6 giugno, qualche mese prima del nuovo film live-action “Predator: Badlands“, l’animation movie Killer of Killers si prepara per entrare con forza nella fase cruciale della campagna promozionale. Dopo il sorprendente teaser trailer diffuso solo qualche giorno fa, infatti, da Disney+ arriva il poster con tanto di data d’uscita e scudo spezzato.

Il film, come oramai noto, è stato diretto dallo stesso Dan Trachtenberg (Prey e Badlands) e sarà ambientato in tre diverse collocazioni temporali: Killer of Killers, di fatto, vedrà il cacciatore più letale dell’universo impegnato a mietere vittime durante la Seconda Guerra Mondiale, durante l’epoca del Giappone Feudale e durante l’epoca vichinga.

Di recente Trachtenberg ha parlato del suo film animato così: “Quindi, pensando ai diversi periodi, mi sono concentrato sull’idea di cosa succederebbe se facessimo un film d’animazione in cui potessimo esprimerci in un modo che non vediamo. Ora abbiamo avuto tutti questi film di Predator e ne stiamo facendo uno [Badlands] che è follemente diverso. Ma nonostante tutto, l’altro lato della medaglia che adoro nei film di Predator è quella carneficina folle e vietata ai minori di 17 anni. Non sarebbe bello vederla in un mezzo diverso? Quindi abbiamo fatto questo film, Killer of Killers, esattamente nello stesso periodo, stupidamente, ma in modo fantastico, ed è un film antologico…“

Ricordiamo che Predator: Badlands sarà nelle sale a partire dal 7 novembre 2025.

Predator: Killer of Killers | Poster