Predator: Badlands | Teaser trailer italiano dal nuovo film

20th Century Studios ha da poco diffuso il teaser trailer italiano di Predator: Badlands, il nuovo film della famosa saga sci-fi.

Come da consuetudine, il lancio della versione originale del trailer di Predator: Badlands è stato seguito quest’oggi dalla versione italiana che vi proponiamo in questo nostro ultimo aggiornamento. Il nuovo film della saga Predator, non il prossimo vista l’uscita imminente del film animato Killer of Killers, verrà distribuito nelle nostre sale a partire dal 6 novembre 2025. Con il teaser trailer italiano, la divisione nazionale della 20th Century Studios ha anche diffuso la trama ufficiale:

“Predator: Badlands, interpretato da Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi, è ambientato nel futuro su un pianeta remoto, dove un giovane Predator (Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova un improbabile alleato in Thia (Fanning) e intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale. Il film è diretto da Dan Trachtenberg e prodotto da John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor.”

Predator: Badlands | Cosa Sappiamo

Il film è stato diretto da Dan Trachtenberg, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Patrick Aison. Per il regista è la terza incursione nell’universo Predator dopo l’ottimo Prey ed il suddetto film animato Killer of Killers.

Tra le altre cose, in una brevissima sequenze del trailer è possibile scorgere un elemento che può far pensare al personaggio interpretato dalla Fanning come un androide Weland-Yutani, e sappiamo tutti come sono in molti a spingere per un futuro crossover con la saga Alien. In attesa di ulteriori dettagli in tal senso vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.

Predator: Badlands | Teaser Trailer Italiano