Predator: Badlands | Nuovo trailer e prevendite aperte

E’ disponibile un nuovo spettacolare trailer da Predator: Badlands, il film in arrivo nelle sale da novembre 2025.

In occasione del lancio delle prevendite dei ticket (trovate tutte le informazioni a questo indirizzo), 20th Century Studios ha svelato un nuovo trailer ricco di sequenze inedite. Il nuovo contenuto promozionale offre ancora più adrenalina agli appassionati, e sembra strizzare l’occhio ai tantissimi fan dell’universo cinematografico Predator, come è giusto che sia.

Guardate il nuovo trailer di Predator: Badlands qui

Qual è la trama di Predator: Badlands?

Ambientato nel futuro su un pianeta remoto e letale, Predator: Badlands segue le vicende di un giovane Predator emarginato (interpretato dall’emergente Dimitrius Schuster-Koloamatangi) che trova un’improbabile alleata in Thia (Elle Fanning, candidata agli Emmy e ai Golden Globe) mentre intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale.

Il film è stato diretto da Dan Trachtenberg, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Patrick Aison. Per il regista è la terza incursione nell’universo Predator dopo l’ottimo Prey ed il film animato Killer of Killers già uscito su Disney+.

Prodotto da John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor, Predator: Badlands arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 6 novembre.