E’ disponibile la versione italiana del nuovo spettacolare trailer di Predator: Badlands, il nuovo capitolo della famosa saga sci-fi.

Dopo l’ottimo successo di critica ottenuto da Prey, ma anche dal film animato Predator: Killer of Killers, la celebre saga sci-fi nata negli anni ottanta si prepara per tornare al cinema in questo 2025 con un nuovo capitolo ricco d’azione, minacce aliene ed il solito tocco registico di Dan Trachtenberg, il padre della rinascita del mito di Predator.

Guardate qui il nuovo trailer di Predator: Badlands

Altre informazioni su Predator: Badlands

Il film è stato diretto da Dan Trachtenberg, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Patrick Aison. Per il regista è la terza incursione nell’universo Predator dopo l’ottimo Prey ed il film animato Killer of Killers già uscito su Disney+.

La trama ufficiale del film recita “Predator: Badlands, interpretato da Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi, è ambientato nel futuro su un pianeta remoto, dove un giovane Predator (Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova un improbabile alleato in Thia (Fanning) e intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale. Il film è diretto da Dan Trachtenberg e prodotto da John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor.”