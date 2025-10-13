20th Century Studios ha diffuso in rete una serie di nuovi poster da Predator: Badlands, il nuovo capitolo della famosa saga sci-fi.

I poster in questione riguardano le più celebri catene cinematografiche premium americane, tra cui IMAX, RealD e ScreenX. Il nuovo trailer, invece, lo trovate visitando questo nostro articolo. Predator: Badlands sarà nelle nostre sale a partire dal 6 novembre 2025.

Guardate qui i nuovi poster di Predator: Badlands

Altre informazioni su Predator: Badlands

Il film è stato diretto da Dan Trachtenberg, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Patrick Aison. Per il regista è la terza incursione nell’universo Predator dopo l’ottimo Prey ed il film animato Killer of Killers già uscito su Disney+.

La trama ufficiale del film recita “Predator: Badlands, interpretato da Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi, è ambientato nel futuro su un pianeta remoto, dove un giovane Predator (Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova un improbabile alleato in Thia (Fanning) e intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale. Il film è diretto da Dan Trachtenberg e prodotto da John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor.”