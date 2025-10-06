Predator: Badlands | Lo spettacolare final trailer del film

20th Century Studios ha svelato il final trailer di Predator: Badlands, l’atteso nuovo film della famosa saga sci-fi.

Il lancio del nuovo Predator movie è previsto nelle sale – anche in versione IMAX – a partire dal 7 novembre 2025, e per l’occasione è stato svelato un trailer pieno zeppo di sequenze inedite, mostri di ogni genere, e combattimenti iper-spettacolari. Così come accaduto per i trailer precedenti, anche qui viene offerto un nuovo sguardo al pianeta ostile che ospiterà la prima caccia del giovane cacciatore Yautja, ma anche alla oramai presenza certa della Weyland-Yutani, la celebre compagnia presente in tutti i film della saga “Alien“, ma anche nella serie ora disponibile su Disney+ dal titolo “Alien: Pianeta Terra“.

Guardate qui il trailer di Predator: Badlands

Watch the new trailer for Predator: Badlands. Experience the film only in theaters and IMAX November 7.



pic.twitter.com/pN7fgvADly — Predator (@Predator) October 6, 2025

Altre informazioni su Predator: Badlands

Il film è stato diretto da Dan Trachtenberg, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Patrick Aison. Per il regista è la terza incursione nell’universo Predator dopo l’ottimo Prey ed il film animato Killer of Killers già uscito su Disney+.

La trama ufficiale del film recita “Predator: Badlands, interpretato da Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi, è ambientato nel futuro su un pianeta remoto, dove un giovane Predator (Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova un improbabile alleato in Thia (Fanning) e intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale. Il film è diretto da Dan Trachtenberg e prodotto da John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor.”