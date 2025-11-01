Predator: Badlands | Ancora due spettacolari spot tv

La campagna virale legata al film Predator: Badlands prosegue senza sosta, così come cresce l’attesa dei tanti appassionati di genere.
Nella tarda serata odierna, per esempio, dall’account social del film abbiamo raccolto per voi due spettacolari spot tv ad alto tasso adrenalinico. Nei due video promozionali da trenta secondi, di fatto, vengono mostrate sequenze inedite, altre ammirate in differenti prospettive, ma anche quello che potrebbe essere il prologo del film con i sintetici della Weyland Corp direttamente dalla saga “Alien“.
Guardate qui i due spot di Predator: Badlands
Qual è la trama di Predator: Badlands?
Ambientato nel futuro su un pianeta remoto e letale, Predator: Badlands segue le vicende di un giovane Predator emarginato (interpretato dall’emergente Dimitrius Schuster-Koloamatangi) che trova un’improbabile alleata in Thia (Elle Fanning, candidata agli Emmy e ai Golden Globe) mentre intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale.
Il film è stato diretto da Dan Trachtenberg, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Patrick Aison. Per il regista è la terza incursione in questo universo cinematografico dopo l’ottimo Prey ed il film animato Killer of Killers già uscito su Disney+.
Prodotto da John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor, Predator: Badlands arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 6 novembre.
