Predator: Badlands, il capitolo che ha ridefinito il franchise con un incasso record di 183 milioni di dollari worldwide, è in arrivo sulle piattaforme digitali.

20th Century Studios renderà il film disponibile per acquisto o noleggio su Prime Video, Apple TV, Fandango at Home e altri dal 6 gennaio 2026, dopo l’uscita cinematografica di novembre 2025.

Diretto da Dan Trachtenberg (già autore di Prey), Badlands rappresenta ad oggi il più alto incasso della saga in 38 anni, con recensioni positive (86% Certified Fresh su Rotten Tomatoes) e un approccio fresco che ha conquistato critica e pubblico. Questa è la nostra recensione di Predator: Badlands.

La versione digitale include opzioni di acquisto/noleggio, mentre l’uscita fisica (4K Ultra HD, Blu-ray, DVD e limited edition 4K SteelBook) è fissata al 17 febbraio 2026 con bonus extra: scene eliminate e pre-visualizzate con commentary opzionale (Sand Trap, Squirt Canyon, Tessa vs. Abe, Razor Grass, The Outpost, Super Power Loader Extended), featurette (Embodying the Predator, Authentic Synthetics, Building the Badlands, Dek of the Yautja), e audio commentary del regista Trachtenberg con produttore Ben Rosenblatt, direttore della fotografia Jeff Cutter e stunt coordinator Jacob Tomuri.

Altre informazioni su Predator: Badlands

Predator: Badlands è ambientato nel futuro su un pianeta remoto letale: Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), un giovane Predator emarginato dal suo clan, trova un’alleata improbabile in Thia (Elle Fanning) e intraprende un viaggio pericoloso alla ricerca dell’avversario definitivo, tra creature apex e paesaggi mortali.

Il film segna il terzo progetto Predator di Trachtenberg, co-sceneggiato con Patrick Aison e basato sui personaggi creati da Jim e John Thomas. Prodotto da John Davis, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor.