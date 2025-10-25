Predator: Badlands | La caccia è aperta nel nuovo spot tv

E’ disponibile un nuovo spettacolare spot di Predator: Badlands, il film che amplia la narrativa legata al franchise Predator.
Il nuovo breve video arriva in rete – via social – in occasione del lancio della campagna di prevendita dei ticket per il mercato USA attraverso Fandango. Nei giorni scorsi anche il nostro mercato cinematografico ha lanciato la prevendita dei ticket attraverso il trailer finale che trovate a questo nostro indirizzo.
Guardate qui lo spot tv di Predator: Badlands
Qual è la trama di Predator: Badlands?
Ambientato nel futuro su un pianeta remoto e letale, Predator: Badlands segue le vicende di un giovane Predator emarginato (interpretato dall’emergente Dimitrius Schuster-Koloamatangi) che trova un’improbabile alleata in Thia (Elle Fanning, candidata agli Emmy e ai Golden Globe) mentre intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale.
Il film è stato diretto da Dan Trachtenberg, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Patrick Aison. Per il regista è la terza incursione nell’universo Predator dopo l’ottimo Prey ed il film animato Killer of Killers già uscito su Disney+.
Prodotto da John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor, Predator: Badlands arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 6 novembre.
