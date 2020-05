I characters poster dell'ultima stagione di Agents of SHIELD

A meno di una settimana dall'esordio americano di Agents of SHIELD 7, l'account Twitter dello show ha diffuso in rete i characters poster ufficiali.

Come noto da tempo, la messa in onda degli ultimi episodi del celebre show Marvel è attesa negli Usa (su ABC) dal 27 maggio prossimo, mentre in Italia sarà disponibile ancora attraverso il canale satellitare Fox.

Trovate i tweets con i poster in fondo al nostro articolo.

AGENTS OF SHIELD

: La settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. chiuderà lo show iniziato nel 2003 come spin-off televisivo del Marvel Cinematic Universe. La serie è stata co-creata da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, che sono anche produttori esecutivi insieme a Jeffrey Bell e Jeph Loeb & Jim Chory di Marvel Television CAST : Elizabeth Henstridge, Henry Simmons, Jeff Ward, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Natalia Cordova-Buckley, Clark Gregg, Patton Oswalt.

: Elizabeth Henstridge, Henry Simmons, Jeff Ward, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Natalia Cordova-Buckley, Clark Gregg, Patton Oswalt. TRAMA : Nell'ultima stagione i celebri agenti dello SHIELD torneranno indietro nel tempo (negli anni '30) per fermare i Chronicom.

: Nell'ultima stagione i celebri agenti dello SHIELD torneranno indietro nel tempo (negli anni '30) per fermare i Chronicom. IN TV: Negli Usa su ABC dal 27 maggio 2020. In Italia su Fox dal 5 giugno 2020.

I POSTER