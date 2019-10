Adler Entertainment ha diffuso in rete poster e trailer italiano di The Informer - Tre Secondi per Sopravvivere, il film con Joel Kinnaman.

Oltre al prossimo interprete di Rick Flagg nel cinecomic DC dal titolo The Suicide Squad, il cast del film diretto da Andrea Di Stefano conterà i nomi di Clive Owen, Rosamund Pike, e Common.

Questa la sinossi ufficiale. Pete Koslow (Joel Kinnaman) è un ex soldato specializzato in operazioni speciali che lavora come informatore per l’FBI per smantellare il traffico di droga della mafia polacca a New York. Quando l’operazione dell’FBI si mette male, con la morte di un poliziotto del NYPD sotto copertura, Pete è obbligato a tornare a Bale Hill, la prigione in cui era stato detenuto in passato per omicidio, per scardinare il cartello dall’interno.

L'uscita nelle sale italiane è attesa per il 17 ottobre 2019.