Sono da poco disponibili in rete poster e nuovo trailer - in lingua inglese - di Coma, lo spettacolare sci-fi made in Russia.

Il video che vi mostriamo oggi contiene molte scene inedite rispetto al precedente trailer ufficiale rilasciato lo scorso maggio.

COMA è diretto da Nikita Argunov. Nel cast Rinal Mukhametov, Anton Pampushny, Lyubov Aksyonova, Milos Bikovic, Kostantin Lavronenko, Polina Kuzminskaya, Rostislav Gulbis.

Questa la sinossi. Dopo un misterioso e terribile incidente, un giovane architetto di talento si ritrova in un mondo molto strano, solo in parte simile alla realtà. Questo mondo si basa sulla memoria di persone che si trovano in uno stato di coma profondo. La memoria umana è frammentata, caotica e mutevole, così è l’universo di COMA: una serie di strani ricordi in cui fiumi, ghiacciai e città possono entrare in una stanza, dove le leggi della fisica sono sconvolte. Il personaggio principale vuole capire le leggi che regolano questo mondo surreale, per trovare una via d’uscita nel mondo reale.