I cugini Amell sono pronti a mostrare il proprio talento al di fuori del celebre Arrowverse, ed il progetto Code 8 potrebbe essere il primo di una lunga serie.

Questa sera, dopo la lunga campagna di crowdfunding promossa in passato dai produttori - ed interpreti nel film - Stephen Amell e Robbie Amell, il pubblico della rete può i primi risultati da un film interessante, e di certo molto diverso da quelli che siamo abituati a vivere nella grande Hollywood.

In via di sviluppo da oltre 3 anni, Code 8 affronterà il pubblico americano il prossimo 13 dicembre, con una distribuzione cinematografica, ed una in versione on demand.

Con il teaser trailer, sono state diffuse tante immagini, ed il poster ufficiale.

Code 8

Code 8 è tratto dall'omonimo corto diretto da Jeff Chan (anche regista del film), su una sceneggiatura firmata da Chris Paré. Nel cast Robbie Amell, Sung Kang, Aaron Abrams e Stephen Amell.

Sinossi: Code 8 è ambientato nel futuro, in una Lincoln City dove il 4% della popolazione è dotata di superpoteri. Purtroppo questa esigua minoranza è contrastata, con l’ausilio di automi, da una polizia particolarmente violenta e ben addestrata.

Al cinema - ed in on demand - dal 13 dicembre 2019.

Foto

Poster