La celebre serie tv Doctor Who si appresta a mostrare i nuovi episodi relativi alla dodicesima stagione, ed è per questo che la BBC ha diffuso in questi giorni il poster ed il trailer.

La trama relativa ai nuovi episodi è ancora avvolta nel mistero, così come la data di rilascio attraverso le frequenze della BBC. Nel frattempo diamo per certo al diffusione - nei primi giorni del 2020 - di uno speciale dedicato al tredicesimo ‘Signore del Tempo‘.

Ricordiamo, a tal proposito, che la dodicesima stagione di Doctor Who vedrà come celebre protagonista l'attrice Jodie Whittaker. Le riprese dei nuovi episodi sono partite lo scorso gennaio. Nel cast anche Bradley Walsh, Tosin Cole e Mandip Gill.