Warner Bros. Italia ha diffuso il poster ufficiale di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), il prossimo cinecomic DC Films.

Come è possibile apprezzare dal titolo, e dalla bizzarra grafica del poster, la protagonista assoluta del cinecomic sarà senza ombra di dubbio Margot Robbie e la sua Harley Quinn.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà diretto da Cathy Yan. La sceneggiatura è di Christina Hodson..

Nel cast Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya, Chris Messina come Victor Zsasz, ed ancora Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Ella Jay Basco e Matthew Willig.

La release è attesa per il 7 febbraio 2020. In Italia dal 6 febbraio.