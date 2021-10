Il poster ufficiale di The Tender Bar, il film Prime Video con Ben Affleck

Dopo il trailer diffuso da una settimana circa, The Tender Bar (da noi ll bar delle grandi speranze) si mostra quest’oggi attraverso il lancio del primo poster.

Il film, come già anticipato, sarà un adattamento fedele del libro di memorie del noto giornalista J.R. Moehringer, diretto da George Clooney, con Ben Affleck tra i protagonisti del cast. Le riprese di The Tender Bar, invece, sono partite lo scorso febbraio e si sono concluse a fine di aprile.

Nel cast ci sarà spazio per Tye Sheridan (Ready Player One), che vestirà i panni del giovane Moehringer, come anticipato anche per Ben Affleck nei panni di suo zio Charlie. The Tender Bar sarà distribuito nelle sale di New York e di Los Angeles dal 17 dicembre e nel resto del paese dal 22 dicembre prima di arrivare in streaming su Amazon Prime dal 7 gennaio 2022.

Sinossi ufficiale: Figlio unico di madre single, J.R. cresce ascoltando alla radio la voce del padre, un dj di New York che ha preso il volo prima che lui dicesse la sua prima parola. Poi anche quella voce scompare. Sarà il bar di quartiere, con l’umanità varia che lo popola, a crescerlo e farne un uomo. Appassionata e malinconicamente divertente, una grande storia di formazione e riscatto, di turbolento amore tra una madre e il suo unico figlio, ma anche l’avvincente racconto della lotta di un ragazzo per diventare uomo e un indimenticabile ritratto di come gli uomini rimangano, nel fondo del loro cuore, dei ragazzi perduti.