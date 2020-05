Pronti all'azione nel poster di The Old Guard, film Netflix

Il colosso dello streaming Netflix ha diffuso in rete il primo poster di The Old Guard, film tratto dall'omonimo fumetto

Il rilascio del poster segue dello delle prime foto ufficiali (le trovate qui), il prossimo passo sarà di certo la diffusione del trailer. Rimanete connessi sulle nostre pagine per apprezzarlo.

Trovate il poster in fondo al nostro articolo.

THE OLD GUARD

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Gina Prince-Bythewood, su una sceneggiatura firmata da Greg Rucka, autore del fumetto da cui è stato adattato.

: Il film è stato diretto da Gina Prince-Bythewood, su una sceneggiatura firmata da Greg Rucka, autore del fumetto da cui è stato adattato. CAST : Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts e KiKi Layne.

: Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts e KiKi Layne.

: Il fumetto, e quindi il film, seguirà le vicende della protagonista Andromache “Andy” di Scythia e dei suoi compagni, intrappolati da centinaia di anni in una condizione di immortalità. Nel XXI Secolo, periodo in cui l’immortalità è un segreto difficile da mantenere, i protagonisti offriranno i loro servizi a coloro che potranno permetterseli, mostrando cosa accade quando si vive così a lungo da scoprire che esistono destini peggiori della morte IN TV: Su Netflix dal 10 luglio 2020.

IL POSTER