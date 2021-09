Il nuovo poster internazionale di The Last Duel, il kolossal di Ridley Scott

La 20th Century Studios ha pubblicato in queste ore il nuovo poster internazionale di The Last Duel, il kolossal diretto da regista Ridley Scott.

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta durante l’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il kolossal diretto da Ridley Scott si appresta a fare il suo esordio nelle sale italiane a partire dal prossimo 14 ottobre, proprio come segnalato dal nuovo poster internazionale. (Trovate il poster all’interno del tweet ufficiale in fondo alla pagina).

THE LAST DUEL

PRODUZIONE: Il vincitore dell’Oscar® Matt Damon (Will Hunting – Genio ribelle, Le Mans ’66 – La grande sfida) è Jean de Carrouges; il due volte candidato all’Academy Award® Adam Driver (Storia di un matrimonio, BlacKkKlansman) è Jacques Le Gris; la vincitrice dell’Emmy® Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy – Eroe per Gioco) è Marguerite de Carrouges; e il due volte premio Oscar® Ben Affleck (Argo, Will Hunting – Genio ribelle) è il conte Pierre d’Alençon. La sceneggiatura è firmata dalla candidata all’Oscar® Nicole Holofcener (Copia originale) & Ben Affleck & Matt Damon e si basa sul libro di Eric Jager. Il film è prodotto da Ridley Scott, Kevin J. Walsh (Manchester by the Sea), Jennifer Fox (Lo sciacallo – Nightcrawler), Nicole Holofcener, Matt Damon e Ben Affleck, mentre Kevin Halloran (Le Mans ’66 – La grande sfida), Drew Vinton (Promised Land), Madison Ainley (Justice League) sono i produttori esecutivi. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 14 ottobre 2021.

TRAMA: Il film storico è un dramma cinematografico che fa riflettere, ambientato durante la guerra dei cent’anni, che esplora l’onnipresente potere degli uomini, la fragilità della giustizia, e la forza e il coraggio di una donna disposta a lottare da sola in nome della verità. Basato su eventi reali, il film rivela ipotesi a lungo sostenute sull’ultimo duello autorizzato in Francia tra Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, due amici diventati acerrimi rivali. Carrouges è un rispettato cavaliere noto per il suo coraggio e la sua abilità sul campo di battaglia. Le Gris è uno scudiero normanno la cui intelligenza ed eloquenza lo rendono uno dei nobili più ammirati a corte. Quando la moglie di Carrouges, Marguerite, viene ferocemente aggredita da Le Gris, accusa che lui nega, lei si rifiuta di rimanere in silenzio, facendosi avanti per accusare il suo aggressore: un atto di coraggio e di sfida che mette in pericolo la sua vita. Il conseguente processo per combattimento, un estenuante duello all’ultimo sangue, mette il destino di tutti e tre nelle mani di Dio.

Ecco il nuovo poster internazionale di #TheLastDuel, con Matt Damon, Jodie Comer, Adam Driver e @BenAffleck. Dal 14 ottobre solo al cinema. pic.twitter.com/XJ3EazOlWl — 20th Century Studios Italia (@20thCenturyIT) September 28, 2021