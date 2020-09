Sulla scia del lancio mondiale del primo trailer di The Haunting of Bly Manor, il colosso digitale Netflix ha diffuso in rete anche i characters poster ufficiali.

I poster diffusi da Netflix mostrano nel dettaglio i tanti protagonisti di una seconda stagione super attesa dagli amanti del genere horror. Ricordiamo che il regista Mike Flanagan ha riconfermato per questa nuova storia alcuni dei protagonisti di Hill House, la prima spettacolare stagione, tra questi vanno ricordati Victoria Pedretti e Oliver Jackson-Cohen.

The Haunting of Bly Manor approderà sul colosso digitale dal 9 ottobre.

The Haunting of Bly Manor

PRODUZIONE : Mike Flanagan torna nuovamente in cabina di regia, con lui spazio anche per il produttore Trevor Macy, i due hanno da poco firmato un contratto pluriennale con Netflix.

: Mike Flanagan torna nuovamente in cabina di regia, con lui spazio anche per il produttore Trevor Macy, i due hanno da poco firmato un contratto pluriennale con Netflix. CAST : Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, Amelie Smith, Benjamin Ainsworth, Rahul Kohli, T’Nia Miller, Amelia Eve, Catherine Parker.

: Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, Amelie Smith, Benjamin Ainsworth, Rahul Kohli, T’Nia Miller, Amelia Eve, Catherine Parker. TRAMA: La serie è ambientata nell’Inghilterra degli anni ’80. Dopo la tragica morte dell’istitutrice, Henry Wingrave assume una giovane bambinaia americana per prendersi cura dei nipoti orfani che vivono a Bly Manor con il cuoco Owen, la giardiniera Jamie e la governante, la signora Grose. Ma al castello l’apparenza inganna e secoli di segreti oscuri d’amore e morte stanno per tornare a galla in questa storia gotica da brivido. A Bly Manor, la morte non è per sempre.DISTRIBUZIONE: Dall’autunno 2020 su Netflix.

