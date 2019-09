Dopo il rilascio del trailer esteso (qui), la terza stagione di Black Lightning torna protagonista in rete grazie al nuovo poster.

L'artwork promozionale relativo alla terza stagione mostra il team di eroi che collabora con Fulmine Nero, il quale comprende ovviamente anche le due "super" figlie.

Black Lightning (Terza Stagione)

Gli showrunner di Black Lightning sono Salim Akil e Mara Brock. Nel cast spiccano i nomi di Cress Williams, Nafessa Williams, Christine Adams, China Anne McLain, Chantal Thuy, Bill Duke.

Prodotta da Greg Berlanti, lo stesso di Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow, la serie tv Black Lightning racconta la storia di Jefferson Pierce (Williams). Diversi anni dopo aver appeso la tuta e la sua identità segreta al chiodo, Pierce è costretto a tornare nei panni del ricercato vigilante della DC noto come Fulmine Nero quando sua figlia decide di farsi giustizia da sola e il suo ex pupillo, uno studente modello, è reclutato da una banda locale.

Black Lightning 3 andrà in onda il 7 ottobre 2019 su The CW.