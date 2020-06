Il poster italiano di La Società Segreta dei Principi Minori, film originale su Disney+

Continua la campagna promozionale legata al rilascio – via Disney+ – di La Società Segreta dei Principi Minori, film originale Disney diretto da Anna Mastro. Quest’oggi diamo uno sguardo al poster ufficiale.

Il poster – in versione italiana – è stato rilasciato attraverso l’account ufficiale di Disney+ Italia, e lo trovate in fondo al nostro articolo. Per dare uno sguardo al trailer, visitate invece questo nostro indirizzo.

LA SOCIETA’ SEGRETA DEI PRINCIPI MINORI

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Anna Mastro (Marvel’s Runaways, The Bold Type). I produttori esecutivi sono Zanne Devine (Tonya), Mike Karz (Appuntamento con l’amore) e Austin Winsberg (Zoey’s Extraordinary Playlist) mentre Juliana Janes (Butter) è la co-produttrice. La sceneggiatura è stata scritta da Alex Litvak (I dominatori dell’Universo) e Andrew Green (Hannah Montana) ed è basata su una storia originale di Alex Litvak, Andrew Green e Austin Winsberg

: Il film è stato diretto da Anna Mastro (Marvel’s Runaways, The Bold Type). I produttori esecutivi sono Zanne Devine (Tonya), Mike Karz (Appuntamento con l’amore) e Austin Winsberg (Zoey’s Extraordinary Playlist) mentre Juliana Janes (Butter) è la co-produttrice. La sceneggiatura è stata scritta da Alex Litvak (I dominatori dell’Universo) e Andrew Green (Hannah Montana) ed è basata su una storia originale di Alex Litvak, Andrew Green e Austin Winsberg CAST : Peyton Elizabeth Lee nel ruolo della protagonista Sam; Skylar Astin (Zoey’s Extraordinary Playlist) è James; Olivia Deeble (Home and Away) è Roxana; Niles Fitch (This is Us) è Tuma; Faly Rakotohavana (A casa di Raven) interpreta Matteo; Isabella Blake Thomas (C’era una volta) è January; Elodie Yung (Daredevil) veste i panni della Regina Catherine; Ashley Liao (Finché forse non vi separi) interpreta Eleanor; Noah Lomax (Trial By Fire) è Mike e infine Greg Bryk (The Handmaid’s Tale) sarà il malvagio Inmate 34.

: Peyton Elizabeth Lee nel ruolo della protagonista Sam; Skylar Astin (Zoey’s Extraordinary Playlist) è James; Olivia Deeble (Home and Away) è Roxana; Niles Fitch (This is Us) è Tuma; Faly Rakotohavana (A casa di Raven) interpreta Matteo; Isabella Blake Thomas (C’era una volta) è January; Elodie Yung (Daredevil) veste i panni della Regina Catherine; Ashley Liao (Finché forse non vi separi) interpreta Eleanor; Noah Lomax (Trial By Fire) è Mike e infine Greg Bryk (The Handmaid’s Tale) sarà il malvagio Inmate 34. TRAMA : La Società Segreta dei Principi Minori segue Sam, una ribelle teenager che sviluppa inconsapevolmente dei superpoteri grazie a un tratto genetico attribuito solo ai secondogeniti di discendenza reale. Seconda in linea di successione al trono del regno di Illyria, Sam si interroga costantemente su che cosa significhi essere una principessa e vorrebbe prendere in mano il proprio destino. A differenza di sua sorella maggiore Eleanor, perfetta per il suo prossimo ruolo di regina, Sam preferirebbe rockeggiare con il suo compagno di band e migliore amico Mike durante una protesta illegale o abbandonare un impegno reale per una notte di follie. Stanca del comportamento della figlia, la Regina Catherine manda Sam in un collegio estivo dove lei e altri quattro principi minori – Tuma, Roxana, January e Matteo – scoprono di avere abilità superumane uniche e vengono invitati a entrare in una società segreta da tempo impegnata nella missione di mantenere la pace. Con una nuova motivazione e l’aiuto di James, il loro istruttore nella Società Segreta, Sam e le altre reclute reali dovranno imparare a usare i loro nuovi poteri e a lavorare come una squadra prima di poter salvare il mondo.

: La Società Segreta dei Principi Minori segue Sam, una ribelle teenager che sviluppa inconsapevolmente dei superpoteri grazie a un tratto genetico attribuito solo ai secondogeniti di discendenza reale. Seconda in linea di successione al trono del regno di Illyria, Sam si interroga costantemente su che cosa significhi essere una principessa e vorrebbe prendere in mano il proprio destino. A differenza di sua sorella maggiore Eleanor, perfetta per il suo prossimo ruolo di regina, Sam preferirebbe rockeggiare con il suo compagno di band e migliore amico Mike durante una protesta illegale o abbandonare un impegno reale per una notte di follie. Stanca del comportamento della figlia, la Regina Catherine manda Sam in un collegio estivo dove lei e altri quattro principi minori – Tuma, Roxana, January e Matteo – scoprono di avere abilità superumane uniche e vengono invitati a entrare in una società segreta da tempo impegnata nella missione di mantenere la pace. Con una nuova motivazione e l’aiuto di James, il loro istruttore nella Società Segreta, Sam e le altre reclute reali dovranno imparare a usare i loro nuovi poteri e a lavorare come una squadra prima di poter salvare il mondo. DISTRIBUZIONE: Su Disney+ dal 25 settembre 2020.

IL POSTER

Un’avventura da famiglie reali! La Società Segreta Dei Principi Minori, un film Originale, dal 25 settembre solo su #DisneyPlus. #SSSBR pic.twitter.com/cTQBYJUTlD — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) June 18, 2020