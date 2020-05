Una valanga di poster dall'attesa Snyder Cut di Justice League

Dopo l'annuncio a sorpresa avvenuto stanotte (qui), la campagna promozionale della Snyder Cut di Justice League entra già nel vivo.

Questa mattina HBO Max ha diffuso una valanga di poster e characters poster dalla versione estesa voluta dai fan DC di Justice League. Ovviamente tutti i poster ricalcano quelli già apparsi in rete in occasione della campagna promozionale di Justice League, ma con un pizzico di stile retrò che non guasta.

SNYDER CUT JUSTICE LEAGUE

Inizialmente Justice League avrebbe dovuto avere una durata complessiva superiore alle 4 ore, e spalmato in due film diversi. Successivamente Snyder ha dovuto abbandonare il progetto a causa di una grave tragedia che ha colpito la sua famiglia. Al suo posto è stato chiamato Joss Whedon, ma il taglio dato al film è stato modificato... a detta di molti radicalmente. Ora i fan potranno finalmente ottenere il tanto agoniato premio. Non resta che attendere il 2021.

La Warner Bros ha deciso di affidare nelle mani del regista una cifra tra i 20 ed i 30 milioni di dollari per mettere a punto il montaggio, ma anche affinare gli effetti visivi.

ha deciso di affidare nelle mani del regista una cifra tra i 20 ed i 30 milioni di dollari per mettere a punto il montaggio, ma anche affinare gli effetti visivi. La durata complessiva della Snyder Cut dovrebbe essere quasi 4 ore.

dovrebbe essere quasi 4 ore. Il taglio che avrà il tanto sospirato Justice League di Snyder potrebbe anche essere episodico, con le quattro ore divise per sei mini-episodi.

di potrebbe anche essere episodico, con le quattro ore divise per sei mini-episodi. Il lancio è atteso per il 2021, e per il momento solo in esclusiva per la nuova piattaforma di streaming HBO Max.

I POSTER