L'emittente NBC ha rilasciato il poster ufficiale relativo alla seconda stagione di Manifest, la serie tv sci-fi prodotta da Robert Zemeckis.

Il poster è apparso in rete ed è accompagnato in grafica da una tagline abbastanza diretta: "Risolvere il mistero. Salvare i passeggeri". Il primo trailer è stato trasmesso in occasione del New York Comic Con, lo trovate a questo indirizzo.

Manifest (Seconda Stagione)

La serie tv è stata creata da Jeff Rake. Nel cast Josh Dallas, Melissa Roxburgh, Athena Karkanis, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina e Parveen Kaur.

Sinossi Serie: Quando il volo 828 della Montego Air dalla Giamaica a New York City atterra dopo un viaggio turbolento, ma di routine, i 191 passeggeri dell'aereo e il suo equipaggio apprendono che, mentre sono passate solo poche ore per loro, il resto del mondo li ha considerati dispersi - e presunti morti - per oltre cinque anni e mezzo. La seconda stagione metterà al centro del racconto il gruppo chiamato X’ers, convinto che i passeggeri siano una minaccia per la società.

La seconda stagione sarà trasmessa da NBC dal 6 gennaio 2020 negli Stati Uniti. In Italia la serie va in onda su Premium Stories, ma ancora non è stato annunciata la data ufficiale.