Medusa Film ha avviato la campagna promozionale che porterà all'uscita in sala di Il Primo Natale, il nuovo film diretto da Salvo Ficarra e Valentino Picone.

La commedia della premiata ditta Ficarra & Picone, così come suggerisce il titolo, accompagnerà gli italiani durante le festività natalizie, con una release attesa per il 12 dicembre prossimo. Nell'attesa di poter apprezzare il primo trailer, diamo questa notte uno sguardo al poster, e ad alcune foto in anteprima.

Di seguito la piccola galleria fotografica, in fondo al nostro articolo, invece, il poster ufficiale.

Il Primo Natale

Il film è stato diretto da Salvo Ficarra e Valentino Picone. Prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited, in collaborazione con Medusa Film.

Nel cast Salvo Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio.

TRAMA: Il film, racconta la storia di Salvo e Valentino, un ladro e un prete, che si ritroveranno a fare un viaggio nel tempo, fino all’Anno Zero. In questo viaggio, avranno a che fare con tanti personaggi incontrati lungo il cammino, tra cui un inedito Erode interpretato da Massimo Popolizio.

Nelle sale dal 12 dicembre 2019.