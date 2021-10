Un poster a tema natalizio per Hawkeye, la nuova serie Marvel Studios

I Marvel Studios ha da poco diffuso un poster a tema natalizio per Hawkeye, la nuovissima serie Marvel Studios prossima all’esordio su Disney+.

Così come più volte accennato, la serie Hawkeye sarà ambientata in una New York in piena festività natalizia, proprio per questo la campagna promozionale non poteva non essere improntata sui protagonisti certo, ma anche e soprattutto su un tema prettamente natalizio. Trovate il poster in fondo alla pagina. Ricordiamo, inoltre, che il 24 novembre su Disney+ saranno distribuiti i primi due episodi, e non soltanto uno come solito in casa Marvel.

HAWKEYE

PRODUZIONE: La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. In cabina di sceneggiatura anche Katrina Mathewson e Tanner Bean. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige. In cabina di regia spazio per il duo Bert and Bertie, e Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Free, Zahn McClarnon. DISTRIBUZIONE: La serie approderà su Disney+ a partire dal 24 novembre 2021 con i primi due episodi.

TRAMA: In questa New York natalizia, Clint Barton, anche conosciuto come Occhio di Falco, passa il testimone (in questo caso l’arco) a una nuova generazione. Più precisamente a Kate Bishop, una giovane guerriera che ha passato anni per cercare di somigliare al suo eroe.