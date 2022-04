Il poster di M3GAN, il nuovo horror prodotto da James Wan

Direttamente dal CinemaCon di Las Vegas arriva il primo poster ufficiale di M3GAN, il nuovo horror Blumhouse co-prodotto da James Wan.

Il poster, o meglio un assaggio del primo poster, è stato diffuso su Twitter e mostra la piccola bambola tecnologica protagonista dell’horror M3GAN, tra fascino ed inquietudine. Il film vedrà una brillante robotica di un’azienda di giocattoli impegnata nella creazione di una bambola tecnologica capace di essere la più grande amica dei bambini. La donna, dopo aver ottenuto la custodia della piccola nipote orfana, cerca di sfruttare il nuovo status da tutrice per testare le funzionalità della bambola con conseguenze spaventose.

M3GAN è stato diretto da Gerard Johnstone (Housebound) su una sceneggiatura firmata da Akela Cooper (Malignant, The Nun 2, Luke Cage), nel cast ci sarà spazio per Allison Williams (Get Out – Scappa). Jason Blum e James Wan saranno tra i produttori con le loro rispettive società di produzione (Blumhouse Productions e Atomic Monster). L’uscita del film al cinema è previsto per il 13 gennaio 2023.