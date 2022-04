Il nuovo poster italiano di The Northman, l’epico film di Robert Eggers

Universal Pictures ha rilasciato il nuovo poster italiano di The Northman, il nuovo epico film diretto dall’acclamato regista Robert Eggers.

Il film, così come lo ricorda il nuovo poster diffuso attraverso l’account ufficiale su Twitter, vedrà la luce nelle nostre sale a partire dal 21 aprile prossimo. Trovate il poster in fondo alla pagina. Ecco la breve sinossi: “Dal visionario regista Robert Eggers arriva THE NORTHMAN, un film epico ricco di azione che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l’omicidio del padre.”

THE NORTMAN

Descritto come una storia ambientata in Islanda all’inizio del 10° secolo che ruota attorno a un principe nordico che cerca vendetta per la morte di suo padre, The Northman è stato sceneggiato dallo stesso Eggers in compagnia poeta islandese e scrittore Sjón. L’uscita del film nelle sale nordamericane è atteso per il 22 aprile 2022. In Italia dal 21 aprile 2022.

Lars Knudsen, che ha prodotto l’esordio di Eggers “The Witch“, così come “Hereditary: Le radici del male e Midsommar” di Ari Aster, figurerà come produttore. Il cast di grande impatto mette insieme attori del calibro di Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe, quest’ultimo già con Eggers nel film The Lighthouse.