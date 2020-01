Il poster italiano di Jojo Rabbit, il film di Taika Waititi

E' approdato in rete il poster italiano di Jojo Rabbit, il nuovo film diretto ed interpretato da Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok.

Lanciato verso la stagione dei premi cinematografici, Jojo Rabbit sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 16 gennaio, proprio come sottolineato dal poster.

Avete già letto la nostra recensione? Fatelo a questo indirizzo.

Jojo Rabbit

Jojo Rabbit è stato scritto e diretto da Taika Waititi.

CAST: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, with Sam Rockwell e Scarlett Johansson.

TRAMA: La storia ruota intorno a un bambino che, dopo essersi ferito agli allenamenti della gioventù hitleriana cui è iscritto, è costretto a letto e inizia a immaginare una sorta di versione impacciata e affascinante di Hitler in vece del suo scomparso padre. Nel contempo, scopre che sua madre (interpretata da Scarlett Johansson) nasconde una ragazza ebrea nella loro casa. Si troverà a dover scegliere tra l’affetto per la madre e l’amore per la patria, finendo per chiedere consiglio proprio al suo Hitler immaginario.

AL CINEMA: Nelle sale italiane dal 16 gennaio 2020.

