La passione esplode nel poster italiano di After 2

01 Distribution ha rilasciato oggi il poster italiano di After 2, film diretto da Roger Kumble, atteso il settembre nelle sale italiane.

Così come il primo capitolo, approdato in sala nel 2019, After 2 sarà liberamente ispirato al best-seller mondiale firmato da Anna Todd. Trovate il poster in fondo alla pagina.

AFTER 2

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Roger Kumble, e tratto dal best-seller mondiale di Anna Todd.

: Dopo il successo del primo film, che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano, il 2 settembre arriva nei cinema AFTER 2, sequel basato sul secondo capitolo dei romanzi best seller di Anna Todd, con protagonisti Josephine Langford (Tessa Young) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott). Riuscirà l'amore a cancellare il passato? AFTER è la fortunata saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno letterario young adult. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Italiane dal 2 settembre 2020.

IL POSTER