Netflix è pronto a proporre ai propri clienti il suo terzo adattamento dei romanzi di Stephen King, parte così la campagna promozionale di In the Tall Grass.

Scritto a quattro mani con Joe Hill (lo pseudonimo scelto dal figlio di King), In the Tall Grass è stato diretto da Vincenzo Natali (Cube), ed interpretato da Patrick Wilson (Aquaman), Laysla De Oliveria (Covert Affairs), Harrison Gilbertson (Need for Speed), Rachel Wilson, Will Buie Jr., Avery Whitted e Tiffany Helm.

Ecco la sinossi del romanzo di King, in attesa di quella del film di Natali.

Un parcheggio abbandonato: esiste posto migliore dove ambientare una storia horror? Due fratelli accostano al ciglio di una strada dopo aver sentito il pianto di un bambino che chiede aiuto, e si addentrano nell’erba alta. Pochi minuti e perdono il senso dell’orientamento, mentre la vegetazione s’infittisce sempre di più. Ben presto si trovano separati l’uno dall’altro, angosciati dal pianto sempre più disperato del bambino. Quel che segue è terrore puro.

Il rilascio dell'horror su Netflix è atteso per il 4 ottobre 2019.