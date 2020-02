Un nuovo poster IMAX per l'horror L'uomo invisibile

IMAX Corporation ha diffuso in rete il nuovo poster IMAX relativo a L'uomo invisibile, horror Blumhouse diretto da Leigh Whannell.

Il poster arriva sulle nostre pagine alcuni giorni dopo lo spot tv mostrato durante il Super Bowl. Lo potete ammirare seguendo questo nostro indirizzo. Il poster è invece visibile in fondo al nostro articolo.

L'uomo invisibile

The Invisible Man sarà sceneggiato e diretto da Leigh Whannell. In cabina di produzione Jason Blum con la sua Blumhouse Productions e Universal Pictures.

CAST: Elizabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer.

TRAMA: La storia sarà incentrata su Cecilia (Moss), una donna che apprende del suicidio del suo ex fidanzato, un uomo violento che la tormentava. Inizia a ricostruire la sua vita, ma il suo senso della realtà viene messo in discussione quando inizia a sospettare che l’uomo non sia realmente morto.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 28 febbraio 2020. In Italia dal 5 marzo 2020.