Il poster IMAX di Birds of Prey, il cinecomic DCEU

Warner Bros e IMAX Corporation hanno diffuso in rete il poster IMAX di Birds of Prey, il prossimo cinecomic DCEU.

Il nuovo poster mette insieme Harley Quinn (Margot Robbie) e tutto il suo team al femminile. Lo trovate in fondo al nostro articolo.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà diretto da Cathy Yan. La sceneggiatura è di Christina Hodson.

CAST: Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya, Chris Messina come Victor Zsasz, ed ancora Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Ella Jay Basco e Matthew Willig.

TRAMA: Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.

La release è attesa per il 7 febbraio 2020. In Italia dal 6 febbraio.

Check out the #IMAX exclusive artwork for @BirdsofPreyWB! Prepare to immerse yourself into Harley Quinn’s Gotham and experience the action in IMAX theatres, starting 2/7. Advanced tickets available soon at https://t.co/llxWliaS1M pic.twitter.com/opar37ofxo — IMAX (@IMAX) January 23, 2020