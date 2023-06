Un teaser poster glaciale per il sequel di Ghostbusters: Legacy

In occasione dell’annuale Ghostbusters Day, la Sony Pictures ieri ha condiviso il teaser poster dell’annunciato sequel di Ghostbusters: Legacy.

Mancano ancora dettagli riguardo la trama del quarto capitolo, ciononostante è risaputo che la storica location di New York sarà nuovamente al centro dell’attenzione, proprio come rivelato nella sequenza post-credits di Legacy. Qui di seguito il teaser poster con tanto di tema “glaciale” che sembra anticipare ambientazioni invernali.

GHOSTBUSTERS 4

Ghostbusters 4 (titolo di lavorazione “Firehouse”) sarà diretto da Gil Kenan, con Jason Reitman impegnato in cabina di produzione. Nel cast torneranno Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Paul Rudd, con Ernie Hudson che dovrebbe riprendere il ruolo dell’ex acchiappafantasmi Winston Zeddemore, ora a capo della Zeddemore Industries, la società proprietaria dell’iconica caserma dei pompieri di New York divenuta la base di Ghostbusters per due film negli anni ottanta. Tra i nuovi membri del cast ci sarà spazio per Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster, Emily Alyn Lind.