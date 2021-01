Il colosso digitale Netflix ha diffuso in rete le prime foto ed i characters poster dedicati ai protagonisti di Shadow and Bone, la serie tratta dalla saga romanzesca firmata da Leigh Bardugo.

L’esordio della serie su Netflix è previsto per il mese di aprile, ed è per questo il colosso ha deciso di iniziare a dare spinta alla campagna promozionale con tanti contenuti interessanti. Shadow and Bone vedrà, tra le altre cose, la stessa autrice impegnata in chiave di produttrice esecutiva.

Questa è la sinossi ufficiale del romanzo da cui sarà tratta la serie Netflix:

Circondata da nemici, quella che un tempo era la potente nazione di Ravka è ora un regno diviso dai conflitti e letteralmente tagliato in due dalla Distesa, un deserto di impenetrabile oscurità, brulicante di mostri feroci e affamati. Alina Starkov è sempre stata una buona a nulla, un’orfana il cui unico conforto è l’amicizia dell’amico Malyen, detto Mal. Eppure, quando il loro reggimento viene attaccato dai mostri e lui resta ferito, in Alina si risveglia un potere enorme, l’unico in grado di sconfiggere il grande buio e riportare al paese pace e prosperità. Immediatamente viene arruolata dai Grisha, l’elite di maghi che, di fatto, manovra l’intera corte, capeggiata dall’affascinante mago Oscuro. Ma al sontuoso palazzo, dove gli intrighi e il lusso dei balli è tale da stordire e confondere, niente è ciò che sembra, e Alina si ritroverà presto ad affrontare sia le tenebre che minacciano il regno, sia quelle che insidiano il suo cuore.

I POSTER

LE FOTO

SHADOW AND BONE

La serie è scritta da Eric Heisserer, autore del film di successo Bird Box, e da Shawn Levy, produttore esecutivo della serie Stranger Things. La Bardugo è anche produttrice esecutiva dello show.

Il cast di Shadow and Bone è enorme e comprende star come Ben Barnes (Westworld), Freddy Carter, Jessie Mei Li, Archie Renaux, Amita Suman, Kit Young, Sujaya Dasgupta, Danielle Galligan, Daisy Head e Simon Sears. Le ultime aggiunte sono Calahan Skogman, Zoë Wanamaker, Kevin Eldon, Julian Kostov, Luke Pasqualino, Jasmine Blackborow e Gabrielle Brooks.

La serie arriverà su Netflix a partire dal 23 aprile 2021.