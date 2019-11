01 Distribution ha diffuso in rete il poster ufficiale di Pinocchio, la versione live-action del celebre romanzo di Carlo Collodi.

Con il poster (lo trovate in fondo al nostro articolo), lo studio di distribuzione ha anche diffuso quattro nuove foto ufficiali. Ricordiamo che il film diretto da Matteo Garrone sarà distribuito in sala a partire dal 19 dicembre prossimo, in piena bagarre natalizia.

Avete già visto il nuovo trailer? Fatelo a questo nostro indirizzo.

Pinocchio

Pinocchio, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del MiBAC – Direzione Generale Cinema – e di Eurimages, in associazione con Unipol Banca, con il sostegno di Regione Toscana – Toscana Promozione. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films.

CAST: Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Maria Pia Timo, Massimiliano Gallo, Marcello Fonte e Davide Marotta.

Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution dal 19 dicembre 2019, ed in Francia da Le Pacte.